Bozüyüklü Senanur Kale ses yarışmasında Türkiye 3’üncü oldu

Bozüyük Belediye Türk Halk Müziği Korosu solisti Senanur Kale, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu ’Sahne Sırası Sende’ adlı ses yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi ve Türk Halk Müziği Korosu solisti Senanur Kale, Ankara’da düzenlenen ’Sahne Sırası Sende’ adlı ses yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olarak Bozüyüklülerin gururlandırdı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Koro şefi ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal ile öğrencisi Senanur Kale’yi makamında kabul etti. Başarısını Belediye Başkan Bakkalcıoğlu ile paylaşan Senanur Kale, yarışma ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu, Kale’yi tebrik ederek “Elde ettiğin başarı bizleri gururlandırdı. Daha büyük başarılara imza atacağına, gönül verdiğin Türk Halk Müziği branşında çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Bakkacıoğlu Senanur Kale’ye ayrıca ulusal bir yarışmada ilçe başarıyla temsil ettiği için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.