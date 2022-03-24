“Bozüyüklü Yazarlar ve Şairler Kitap Günlerinde Buluşuyor” adlı kitap fuarı açıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun katılımları ile açılan “Bozüyüklü Yazarlar ve Şairler Kitap Günlerinde Buluşuyor” adlı kitap fuarı yoğun ilgi görürken fuarda yakın zamanda hayatını kaybeden Bozüyüklü yazarlar Bedri Yaz ve Ömer Bilgin de anıldı.

Bozüyüklü yazarları ve şairleri, Bozüyük’teki kitapsever okurlarla buluşturup, tanıştırmak ve kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen kitap fuarı düzenlenen törenle açıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kütüphane Müdürü Mukaddes Gündüz, Bozüyüklü şair ve yazarlar ve aileleri ile kitapseverler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan yazar-şair ve yayın yönetmeni Damla Günay Demirel, bir Bozüyüklü olarak bu etkinliğin Bozüyük’te yapılıyor olmasının kendileri için önemine değinerek etkinlikte emeği geçen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Osman Tekeli’ye, katılan tüm şair ve yazarlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Başkan Bakkalcıoğlu ve Osman Tekeli’ye katkıları nedeni ile teşekkür plaketi takdim edilirken tüm katılımcılara da Katılım Belgeleri verildi. Açılış töreninin ardından Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler tek tek kitap stantlarını gezerek sergilenen kitaplar hakkında bilgi aldı, şair ve yazarlarla sohbet etti. Kitap Fuarında ayrıca yakın zamanda hayatını kaybeden Bedri Yaz ve Ömer Bilgin de anılarak yakınlarının yer aldığı stantlarda kitapları sergilendi. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda katılımcı şair ve yazarlar kitaplarını imzaladı. Her yaştan okura hitap eden kitap fuarı 27 Mart 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.