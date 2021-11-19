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Bozüyük’te 3’üncü dönem tiyatro seçmeleri başlıyor

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Bozüyük Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan Bozüyük Belediye Tiyatrosu (BBT), 3’üncü dönem tiyatro seçmeleri başlıyor.

Bozüyük’te 3’üncü dönem tiyatro seçmeleri başlıyor
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Bozüyük Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan Bozüyük Belediye Tiyatrosu (BBT), 3’üncü dönem tiyatro seçmeleri başlıyor.

Konu hakkında Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, "17-35 yaş aralığında olan ve tiyatroya ilgi duyan herkes sınav için kayıt yaptırabilecek. Sınav 19 Aralık tarihinde Metristepe Kültür Merkezi’nde yüz yüze yapılacak. BBT 3’üncü dönem sınavında adaylar ayrı ayrı şan, dans, ses-konuşma, genel kültür ve sahne sınavlarına girecekler. Sınav sonunda eğitmenlerden alınacak puanların ortalaması ile baraj puanını geçen öğrenciler yeni sezonda BBT bünyesinde eğitim almaya başlayacaklar. Tiyatro Bölümü öğrencileri sahne, çocuk tiyatrosu, ses-konuşma, şan, dans, tiyatro tarihi, oyun inceleme derslerini alacaklar. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ise bir üst sınıfta eğitime devam etmeye hak kazanacaklar" ifadelerine yer verildi.

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