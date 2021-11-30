Bozüyük’te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde alt yapı iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Cami Caddesi üzerinde yağmur sularının daha rahat bir şekilde tahliye edilmesi için ekiplerimiz hat üzerine mazgal ilavelerine devam ederken, 4 Eylül Mahallesi’nde, Yeni Mahalle’de ve ilçenin her noktasında su ve kanalizasyon arızalarına müdahale ediliyor.

Çalışmalar ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan planlama çerçevesinde vatandaşları alt yapıya bağlı bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla mesai mefhumu gözetilmeden sürdürülüyor.