Bozüyük’te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yürütülen alt yapıda çalışmalar devam ediyor.

Bozüyük’te alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yürütülen alt yapıda çalışmalar devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları devam ederken, çoğu hat yenilendi. Ekipler ilçede belirlenen program dahilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikâyetlere de anında müdahale ediyor. Belediye tarafından ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları zaman mefhumu olmadan ihtiyaç duyulan her noktada yapıldığı belirtildi.

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