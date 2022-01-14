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Bozüyük’te ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz’ programı yapıldı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz’ programı Yeşilkent Cami’inde din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozüyük’te ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz’ programı yapıldı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz’ programı Yeşilkent Cami’inde din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

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Şube Müdürü Davut Özdal, vaizler İsmail Özkan, Kasım Karali, Medine Camii İmam Hatibi Ibrahim Zengin ve Akçapinar Köyü Camii İmam Hatibi Yasin Eren’in katıldığı programa yoğun ilgi gösterildi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilahiler okundu. Vaiz İsmail Özkan’ın yaptığı vaaz ve Şube Müdürü Davut Özdağ’ın hatim duası ile program sona erdi. İlçe Müftülüğü’nce programa katılan cami cemaatine, Yeşilkent Camii görevlileri Halil İbrahim Karabektaş ve Yüksel Doğan’a buluşmaya katılan cemaate ve ikramda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi.

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