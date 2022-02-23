banner4556

Bozüyük’te Gençlik Tiyatrosu kuruluyor

banner4664

Bozüyük Belediye Tiyatrosu gençlerle Gençlik Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

Bozüyük’te Gençlik Tiyatrosu kuruluyor
banner4581

Bozüyük Belediye Tiyatrosu gençlerle Gençlik Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

banner4336

Sene boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gençlik Tiyatro’suna katılmak isteyen 2005-2006-2007 doğumlu gençler kayıtlarını 24 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi ‘Sanatevi’nde yaptırabilecek. Daha önce tiyatro deneyimi olan ya da olmayan herkese açık olan kayıtlar kontenjanla sınırlandırılırken yerleşik tiyatro yapısına dâhil edilecek Gençlik Tiyatrosu Bozüyük gençlerine ulaşmaya, onları sanatla tanıştırmaya devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa için yarın sarı uyarı
Bursa için yarın sarı uyarı
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666