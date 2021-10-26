Bozüyük’te halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından halk dolmuşlarına yönelik sivil denetim çalışmaları yapıldı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için, sivil kıyafetli trafik polislerince toplu taşıma araçlarına yönelik sivil denetim gerçekleştirildi. 1 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 134 toplu taşıma aracı denetlendi. Denetimler sonucunda toplam 7 sürücüye fazla yolcu almak, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, kapalı hemzemin geçitten geçmek ve geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak ihlallerinden 2 bin 226 TL idari para cezası uygulandı. Yolculuk sonunda sürücülerin yaptığı ihlaller yüzlerine okunarak idari para cezaları kendilerine tebliğ edildi. Denetimler sırasında herhangi bir kurar ihlali yapmayan dolmuş sürücülerine ise teşekkür edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.