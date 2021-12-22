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Bozüyük’te halk ekmeğe zam yok

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Bozüyük Belediyesi halk ekmek üretimini 3 katına çıkartarak hemşehrilerine destek olmaya devam ediyor.

Bozüyük’te halk ekmeğe zam yok

Bozüyük Belediyesi halk ekmek üretimini 3 katına çıkartarak hemşehrilerine destek olmaya devam ediyor.

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Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Belediye fırınımızda, Halk Ekmek üretimimizi 3 katına çıkartıyoruz. Daha önce alınmış mevcut unlar bitene kadar, halk ekmeği aynı fiyattan satmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilirken belediye halk ekmek fırınında 250 gram ekmek 1,25 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk ekmek fırınının önünde uzun kuyruklar oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

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