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Bozüyük’te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük’te lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

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Yediler Mahallesi’nde eğitim veren Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmasında öğrencilere yangına karşı önlemler, yangın çeşitleri ve yaşanabilecek yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda öğrenciler de yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak yangın söndürme tatbikatı yaptı.

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