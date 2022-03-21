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Bozüyük’te Orman Haftası kutlandı

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Bozüyük’te 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu işbirliği ile ’Orman Haftası’ kutlama programı düzenlendi.

Bozüyük’te Orman Haftası kutlandı
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Bozüyük’te 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu işbirliği ile ’Orman Haftası’ kutlama programı düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Bozüyük Kaymakam Vekili Ferhat Altay, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabia Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Minik öğrencilerin gösterileri ve şiirleri ile renklenen programda bir konuşma yapan Tuncer, ilçenin orman varlığı hakkında bilgi vererek ormanların önemini anlattı. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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