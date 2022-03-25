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Bozüyük’te Ramazan davulcuları göreve hazır

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Bozüyük’te Ramazan ayı öncesinde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular hem hünerlerini sergiledi, hem de görev alacak davulcuların mahallelerdeki dağılımı yapıldı.

Bozüyük’te Ramazan davulcuları göreve hazır
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Bozüyük’te Ramazan ayı öncesinde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular hem hünerlerini sergiledi, hem de görev alacak davulcuların mahallelerdeki dağılımı yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, mahalle muhtarları ve mahallelerde görev alacak davulcular ile bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda davulculara uymaları gereken kurallar bildirilerek, davul çalacakları mahalleler konusunda görev dağılımı yapıldı. Öncelikle hünerlerini sergileyen davulcular Ramazan ayı boyunca söyleyecekleri manilerden örnekler vererek davul çaldı. Ramazan ayının olmazsa olmazlarından olan davulcular ise görev alacakları mahallelerde söyleyecekleri çeşitli maniler ile bu ayın ruhunu yansıtacak ve gelenekleri yaşatacak şekilde çalışacaklarını belirttiler.

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