Bozüyük’te yeni hastane binası 29 Ekim’de hizmete giriyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun süredir ne zaman açılacağı merak konusu olan yeni hastane binasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Bozüyük’te yeni hastane binası 29 Ekim’de hizmete giriyor
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde uzun süredir ne zaman açılacağı merak konusu olan yeni hastane binasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada yeni Bozüyük Devlet Hastanesi binasının 29 Ekim Cuma günü hizmete açılacağı kaydedildi. Yine Acil Sağlık Hizmetleri’nin de 29 Ekim Cuma günü sabah saat 08.00’den itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Ayrıca 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren de hastanenin tüm birimleriyle hasta kabulüne yeni hastanede devam edeceği belirtildi.

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