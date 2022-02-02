banner4556

Bozüyük’ün yüksek öğrenim yurdu ihtiyacı çözülüyor

banner4336

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 250 Yataklı Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle boşaltılan Yeşilkent Devlet Hastanesi binası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yüksek öğrenim yurdu oluyor.

Bozüyük’ün yüksek öğrenim yurdu ihtiyacı çözülüyor
banner4583

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 250 Yataklı Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle boşaltılan Yeşilkent Devlet Hastanesi binası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yüksek öğrenim yurdu oluyor.

Eski Yeşilkent Devlet Hastanesi binası Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in olur ve gayretleriyle, KYK yurdu yapılması amacıyla Gençlik Spor Bakanlığı’na tahsis ediliyor. Bu haberi sevinçle karşılayan öğrenciler kendilerine büyük külfet olan kira bedellerinden kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

banner4575

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan üniversite öğrencileri “Bozüyük’ün en önemli ihtiyaçlarından biri olan Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nun İlçemize kazandırılmasında emekleri bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir başta olmak üzere tüm emeği teşekkür ediyoruz. KYK Yükseköğrenim Yurdumuz tüm öğrenci camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Patili dostlara örnek yaklaşım
Patili dostlara örnek yaklaşım
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616