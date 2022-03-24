BŞEÜ akademisyeni Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri birinci oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) iş birliğinde düzenlenen Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen yarışmanın ödül töreninde BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

15 bin liralık para ödülünü alan Sezer, "Eser, tuval üzerine karışık teknik kullanılarak, 120x110 santimetre boyutlarında oluşturulmuştur. Eserde, dini inançların etkisiyle kutsal olarak kabul görerek, dönemin sembolleri arasında yer alan kutsal geyik ve kuş tasvirleri betimlenmektedir. Aynı zamanda, Çatalhöyük’ün mimarisine ve sosyal yaşantısına değinilmektedir. Ulusal ölçekte düzenlenen resim yarışmasında bu ödülü kazanmak beni çok mutlu etti" dedi.