banner4556

BŞEÜ akademisyeni Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri birinci oldu

banner4664

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

BŞEÜ akademisyeni Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri birinci oldu
banner4581
banner4336

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) iş birliğinde düzenlenen Geçmişten Geleceğe Çatalhöyük Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen yarışmanın ödül töreninde BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer’in ’M.Ö. 7400’ adlı eseri düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

15 bin liralık para ödülünü alan Sezer, "Eser, tuval üzerine karışık teknik kullanılarak, 120x110 santimetre boyutlarında oluşturulmuştur. Eserde, dini inançların etkisiyle kutsal olarak kabul görerek, dönemin sembolleri arasında yer alan kutsal geyik ve kuş tasvirleri betimlenmektedir. Aynı zamanda, Çatalhöyük’ün mimarisine ve sosyal yaşantısına değinilmektedir. Ulusal ölçekte düzenlenen resim yarışmasında bu ödülü kazanmak beni çok mutlu etti" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Jandarma 39 kadının telefonuna KADES uygulaması...
Jandarma 39 kadının telefonuna KADES uygulaması...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666