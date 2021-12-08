BŞEÜ Bölüm Başkanı Kudubeş, ’Poster Bildiri Birincilik’ ödülüne layık görüldü

Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akdeniz Kudubeş, bu yıl 21’incisi düzenlenen Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde ’Poster Bildiri Birincilik’ ödülüne layık görüldü.

21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde Antalya’nın Belek ilçesinde Çalıştay Kongre Merkezi’nde düzenlenendi. Arş. Gör. Dr. Remziye Semerci, Prof. Dr. Murat Bektaş ve Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak tarafından yürütülen ’Türkiye’de Kanserli Çocuklara Uygulanan Girişimlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi’ ve ’Sistematik Derleme ve Meta Analiz Çalışması’ kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akdeniz Kudubeş ’Poster Bildiri Birincilik’ ödülüne layık görüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Dr. Öğretim Görevlisi Kudubeş’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.