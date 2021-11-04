BŞEÜ’de “I. Ulusal Elektrokimya ve Biyosensör Uygulamaları Çalıştayı”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ev sahipliğinde “I. Ulusal Elektrokimya ve Biyosensör Uygulamaları Çalıştayı” çevrimiçi olarak düzenlendi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. Mesut Işık’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalşıştaya 153 katılımcı katıldı. 3 gün süren çalıştayda Türkiye ve Türkiye’de elektrokimya ve biyosensör alanında değerli bilimsel çalışmaları bulunan 18 farklı üniversiteden 29 bilim insanının teorik ve uygulamalı sunumlarını içeren oturumlar yer aldı.

Öte yandan biyosensör ve elektrokimyanın farklı alanlarındaki günümüz teknolojisi ve geleceğe yönelik uygulamaların değerlendirildiği sunumlar ile ilgili araştırmacılar bilgilendirildi.