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BŞEÜ’ye 22 sözleşmeli personel alınacak

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

BŞEÜ’ye 22 sözleşmeli personel alınacak
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) 22 sözleşmeli personel alınacak.

Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince ’Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’ belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 30 Mart 2022 olduğu bildirildi.

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