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Bu araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

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Bilecik’te, yağışlı havalarda çokca trafik kazasının meydana geldiği yolda yaşanan başka bir kazada bu sefer şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bu araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
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Bilecik’te, yağışlı havalarda çokca trafik kazasının meydana geldiği yolda yaşanan başka bir kazada bu sefer şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 DM 797 plakalı hafifi ticari aracın sürücüsü Mahmut Ç., Susuz köyü yol ayrımını geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Musa S. şans eseri yara almadan atlattı.

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Öte yandan sürücüler bu virajda her yağmur yağdığında kaza olduğunu, viraja yavaş dahi girilse araçlarında savurma olduğunu iddia ettiler.

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