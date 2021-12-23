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Buzlu yolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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Bilecik’te seyir halindeyken yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkan tanker devrildi, sürücüsü yaralandı.

Buzlu yolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeyken yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkan tanker devrildi, sürücüsü yaralandı.

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Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine seyir halindeki 06 DK 4502 plakalı tanker sürücü A. İ., yolun buzlu olması sebebiyle aracının direksiyon hakimiyetti. Kontrolden çıkan tanker yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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