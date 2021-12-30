Can dostlarımız emin ellerde

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’ndeki barınakta tedavi ya da rehabilitasyona alınmış sokak hayvanlarının son durumlarını vatandaşlar ile paylaşıldı.

Yapılan canlı yayında hayvanların durumlarını anlattıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan Avcı, "Köpeklerimizin bulunduğu alanda günde 3 sefer temizlik, 2 sefer de yemleme yapılır. Hayvanların güzel bir şekilde bakımını yapıyoruz. Kedi ve köpeklerimizi burada fazla tutamıyoruz. Onları burada tutsak etmek ve yaşam alanlarından koparmak hem yanlış hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği mümkün değil. Biz burada hayvanları tedavi ve rehabilite ediyor, sonrasında kısırlaştırıp yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. “ifadelerini kullandı.

“Hastanelerde uygulanan sistemi barınağımızda uyguluyoruz”

Barınakta sağlığa daha uygun olduğu için epoksi zemin kaplama yaptırıldığını belirten Avı, “Epoksi yaptırmamızın sebebi mikrop tutmaması ve hayvanların mikroptan arındırılması. Hastanelerde uygulanan bir sistemi barınağımızda uyguluyoruz. Hayvanlarımızın soğuk havalarda üşümemesi için ısıtıcılarımız mevcut. Hayvanlarımız soğuk havalarda sıcak barınaklarında kalıyorlar. Ameliyathanemizin de tam teşekküllü bir hayvan hastanesindekinden farkı yok. Vatandaşlarımızdan görmeden ön yargılı davranmasınlar. Barınağımız ziyaretçilere her zaman açıktır, gelip görebilirler" dedi.