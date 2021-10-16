Cenazeler sıcaktan olumsuz etkilenmesin diye 2 tane sensörlü soğutucu tabut aldı

Bilecik’te muhtarlık yapan Sebahat Gölcük, cenazelerin sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için yardımseverlerden topladığı parayla halkın kullanımı için 2 tane sensörlü soğutucu tabut aldı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde İstiklal Mahallesi Muhtarı olan Sebahat Gölcük, vatandaşların talebi olan soğutucu tabut ihtiyacını giderdi. İlçe halkının cenaze işlerinde yaşamış olduğu bir eksiğin giderilmenin mutluluğu yaşadıklarını anlatan Gölcük, "İki adet elektrikli priz takılarak çalışan ve otomatik ayarlı paslanmaz çelikten sensorlu tabut aldık. Sensorlu dediğimiz kısım ise, örneğin bir vatandaşımız kalp krizinden öldü ve tabuta konuldu. Sonra Allah tarafından yine nefes almaya başladı. Bu nefes alması veya kımıldaması sensorlar sayesinde dışarı uyarı veriyor. Biz bunları tanesini 8 bin TL’ye aldık. İkisi 16 bin TL yaptı. 6 bini topladığımız yardımseverin yardımlarıyla ödedik. Şimdi de geriye kalan kısmı topluyoruz. Bu tabut sayesinde cenazelerini evlerine götürerek, prize taktıkları zaman sanki morgdaymış gibi muhafaza edebilecekler. Soğutucu tabutlarımızı İstiklal Mahallesi Camisine teslim ettik. Muhtarlık adına aldığımız tabutlarımız yalnızca İstiklal mahallesi halkı için değil tüm Gölpazarı halkı ve köylerinin hizmetinde olacak" dedi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, göstermiş olduğu yoğun çabalar ile bir ay gibi kısa bir sürede iki adet tabutun alınmasını öncülük eden İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük’e bu güzel hizmetin teminini sağlamasında kendisine ve destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.