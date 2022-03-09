CHP heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, belediye binasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il örgütünü ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 aylığı geçici olarak görevden alınmasının ardından yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu CHP il örgütü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi heyetine teşekkür eden Başkan Vekili Tüfekçioğlu, “Ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İktidar yolunda çalışmalarımızı hep birlikte, var gücümüzle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hoş bir şekilde ağırlandıklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütleri, Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu’na teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.