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Çocuklara yazarlık eğitimi verilecek

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından açılacak olan ’Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ atölyesiyle yazarlık eğitimi verilecek.

Çocuklara yazarlık eğitimi verilecek
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından açılacak olan ’Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ atölyesiyle yazarlık eğitimi verilecek.

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Bozüyük Belediyesi tarafından ‘Bozüyük’ün Çocuk Kalemleri’ ismiyle açılacak ve yazarlık eğitimi verilecek olan yeni atölyede her bir grupla 4 hafta boyunca yazı ve resimlerle öykü kurgulama, karakter yaratma ve durum oluşturma gibi metin çalışmaları yapılacak. Atölye sonunda her bir öğrenci kendi öyküsünü yazmış olacak. İlk aşamada 2012-2013 ve 2014 doğumlu çocuklar için açılacak olan atölyeye kayıtlar 28 Şubat- 8 Mart 2022 tarihleri arasında sanat evinde yapılacak.

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