Çocuklardan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri’nde öğrenim gören çocukların hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katılarak, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisinde düzenlenen ve Baro Başkanı Halime Aynur, birim amirleri ve öğretmenlerin de katıldığı program Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Mustafa Kemal Atatürk için yazılan şiirleri okuyan öğrenciler daha sonra hep birlikte Atatürk çocukları adlı gösteriyi sundular.

Çocukların olduğu her programı takip ettiğini ve çocuklara büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Şahin, ‘’Kıymetli eşim Serpil Şahin ve Baro Başkanımız Halime Aynur’la birlikte çocuklarımızın hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katıldık. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Onları Atatürk sevgisiyle yetiştirmek hepimizin görevi. İyi ki varsınız çocuklar, iyi ki varsın Mustafa Kemal Atatürk’’ ifadelerini kullandı.