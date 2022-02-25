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Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi

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Söğüt Kaymakamlığının katkılarıyla halk eğitim merkezine bağlı çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi.

Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi
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Söğüt Kaymakamlığının katkılarıyla halk eğitim merkezine bağlı çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi.

Bilecik’in Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan plates ve diğer spor kurslarında kursiyerlerin daha nezih ortamda çalışabilmeleri için halk eğitim merkezi çok amaçlı salonu ilçe kaymakamlığı tarafından yeniden düzenlendi.

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Konuya ilgin açıklamada bulunan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, “Spor, insanları günlük hayatın stresinden uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sürmede etkili rol oynar. Düzenlenen çok amaçlı salonun uzun yıllar ilçemize hizmet edeceğini temenni ediyorum” dedi.

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