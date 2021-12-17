Dereyörük köyünün içme suyu sıkıntısı çözüldü

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, içme suyu sıkıntısı çeken Dereyörük köyünde incelemelerde bulundu, müjdeli haberi verdi.

İl Genel Meclisi üyeleri Alper Karadğ ve Orhan Uğur’un eşlik ettiği Kaymakam Ünal, köyde yapılan KÖYDES projeleri kapsamında yürütülen içme suyu çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yaptığı incelemelerin ardından köylülerle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip, her hangi bir taleplerinin olup olmadığını soran Ünal “Dereyörük köyünün içme suyu problemleri çözüldü. Özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımız bundan böyle su sıkıntısı çekmeyecek. Köyün 4,5 kilometre uzağından getirdiğimiz su sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz bir suya kavuşmuş oldular. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Dereyörük köy sakinleri KÖYDES projeleri kapsamında yürütülen içme suyu çalışmalardan çok memnun olduklarını, yaşadıkları sıkıntıların bu çalışma ile sona ereceğini, bu nedenle başta Kaymakam Yüksel Ünal’a, İl Genel Meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdiler.