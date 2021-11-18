Din görevlilerine ‘İntiharı Önleme’ konulu sunum

Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan din görevlileri toplantısı Hamidiye Cami’nde gerçekleştirildi. Toplantıda din görevlilerine yönelik ‘İntiharı Önleme’ konulu sunum gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı. Osmanlı Cami İmam Hatibi Ramazan Coşkun’unun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, her ay din görevlilerince okunan hatmi şeriflerin duası ile devam etti.

Toplantıda, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Samet Kalkan tarafından din görevlilerine yönelik ‘İntiharı Önleme’ konulu sunum gerçekleştirildi. İstanbul Hürrem Çavuş Cami Müezzin-Kayyımı Bilal Al’ın, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden toplantı din hizmetlerinde verimliliğin artırılması, personele görevi ile ilgili moral ve motivasyonun sağlanması ile sosyal hizmetlerde bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla, tecrübe paylaşımı programı yapıldı. Sosyal hizmetler alanında bilgi ve becerilerini sunmak amacıyla İstanbul Hürrem Çavuş Cami İmam-Hatibi Metin Kaçar, tarafından tecrübe paylaşımında bulunuldu. İl Müftüsü Ali Erhun’un, sunum gerçekleştiren katılımcılara teşekkür etmesi ve gündemin değerlendirmesiyle Kasım ayı din görevlileri toplantısı sona erdi.