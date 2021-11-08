Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarında dış cephe ve iç tasarımda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları
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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarında dış cephe ve iç tasarımda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hürriyet Mahallesi, Beşiktaş Mahallesi, İsmetpaşa ve Osmangazi Mahalle konaklarında yapımı tamamlanmak üzere olan çalışmalar kapsamında dökülmeler yaşanan dış cephelerde söküm işlemi yapılarak, yalıtım çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten muhtarlar ve mahalle sakinleri Belediye Başkanı Semih Şahin’e ve belediye görevlilerine memnuniyetini ifade ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki diğer mahalle konaklarında da tehlike arz eden alanlarda çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi.

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