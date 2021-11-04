Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Ortaokulunda ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.

Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Ortaokulunda ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.

Fuarın açılışına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Karakol Komutanı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarda, görevli öğretmenler ve öğrenciler tarafından farklı branşlarda toplam 18 proje sergilendi. Etkinliğe katılanlar fuarın açılış kurdelesi kesiminin ardından projelerin anlatıldığı stantları gezip, bilgi aldı. Okul Müdürü Kerem Durak, açılışa katılan protokol mensupları ve misafirlere teşekkür etti.

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