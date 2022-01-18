banner4556

DÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi

banner4336

Bilecik’te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi
banner4581

Bilecik’te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

banner4575

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü Ali Erhun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı. Toplantıda öncelikle DÖGEP ile ilgili yıllarca öğrenci yetiştirmiş olup hayatını eğitime adamış vefakar eğiticilerle buluşma konulu fikir alışverişi yapıldı. Seçmeli dersler ile ilgili öğretmenlerle değerlendirilmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘SUSFOOD2-FOSCH 2021’ kapsamında desteklenecek...
‘SUSFOOD2-FOSCH 2021’ kapsamında desteklenecek...
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321