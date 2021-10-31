Dolmuş durakları yeni hastane önündeki yerlerini aldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni hastane önünde çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni hastanenin çevresinde yapılan bitkilendirme, kaldırım, yol ve asfaltlama çalışmalarının ardından dolmuş duraklarının

yerleri belirlenerek düzenlendi. Yapılan düzenlemelerin ardından yeni hastane ile mahalleler arasında vatandaşların ulaşımını sağlayacak olan dolmuşların indirme ve bindirme alanları belirlendi. Duraklar yerlerine yerleştirilirken, oturma banklarının da montajı yapıldı.