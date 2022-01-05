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Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları durdu

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Bilecik’te geçtiğimiz kasım ayında temelleri atılan Edebali Stadı’ndaki inşaat çalışmalarının durması vatandaşları endişelendiriyor.

Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları durdu
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Bilecik’te geçtiğimiz kasım ayında temelleri atılan Edebali Stadı’ndaki inşaat çalışmalarının durması vatandaşları endişelendiriyor.

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Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı 2021 haziran ayında yıkılırken, yeni stadın inşaat çalışmaları 2021’in Kasım ayında başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 42 milyon TL’lik ödenek tahsis edilen Edebali Stadının yapımı ihaleyi alan müteahhit firma tarafından ilk kazmanın vurulmasının ardından temelleri atıldı. Ardından bir aydır bir çivi bile çakılmayan stadın iş süresi 550 gün olarak belirlenmişti. Vatandaşlar, stadın yıllardır bitmeyen Bilecik-Yenişehir karayoluna dönmesinden korktuklarını, inşaat çalışmalarına başlanmasını beklediklerini anlattılar.

Yetkililer ise, müteahhit firmanın çalışmalarına 1 Ocak itibariyle başlaması gerektiğini, aradan geçen sürede halen inşaata başlanmadığının görüldüğünü anlattılar.

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