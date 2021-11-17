İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret ederek, eğitim öğretim alanında istişarelerle bulundu.

Başkan Kepez, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde ilçesinde ki eğitim ve öğretimle ilgili konularda istişarelerde bulunuldu. Başkan Kepez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il milli eğitim müdürüne Osman Gazi’nin silah arkadaşı Abdullah Mihalgazi’nin kılıcının bulunduğu tabloyu ve İnhisar Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla ’Osmanlı döneminde İnhisar’ kitabını hediye etti.