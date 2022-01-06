Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı

Bilecik’te ilk yardım eğitimlerini tamamlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerine sertifikaları verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafından 3 aşamalı eğitimlerinin ’Hafif Arama Kurtarma’ ve ’Yangın’ eğitimleri geçtiğimiz günlerde verilmişti. 30 AFAD gönüllüsünün katıldığı eğitimlerin sonuncusu olan ’İlk Yardım’ eğitimi de sona ererken, katılımcılarına kurum tarafından sertifikaları verildi.

"3 aşamadan oluşan eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladılar"

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Bilecik AFAD gönüllüleri 3 aşamadan oluşan eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerde katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım gibi eğitimler verildi. İkinci aşamada kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta /yaralı taşıma teknikleri ile ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılmasının ardından gönüllülere ilk yardım çantasıyla birlikte sertifikaları verildi" dedi.

Öte yandan sonraki süreçte AFAD Başkanlığının talimatları doğrultusunda ’İnsani Yardım Eğitimleri’ gerçekleştirileceği bilgisi verildi.