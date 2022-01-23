Ekiplerin kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük’te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yapılan çalışmalar sürüyor. İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor. Edinilen bilgilere göre, köy yollarının öncelik durumuna göre büyük bir çoğunluğu ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması noktasında ekiplerin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.