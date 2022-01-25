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Eksi 10 derecede yaban ve sokak hayvanlarına jandarma şefkati

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi, kırsal alanda yaban hayvanlarının hep yanında yer alıyor.

Eksi 10 derecede yaban ve sokak hayvanlarına jandarma şefkati
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Timi, kırsal alanda yaban hayvanlarının hep yanında yer alıyor.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri Pazaryeri ilçesinin kırsal alanlarında yoğun kar yağışı nedeni ile yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını ve başıboş dolaşan hayvanları yalnız bırakmadı. Pazaryeri’nde zorlu kış şartlarında kırsal alanda kar kalınlığı bir metreyi geçerken, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi gösterdiği ilçede ekiplerce birçok noktaya yem, saman, buğday bırakılırken, başıboş hayvanlara ise ekiplerce ekmek ve mama verilerek doyuruldu. Jandarma ekiplerinin yaban hayvanlarını yalnız bırakmayarak beslemelere devam edeceği öğrenildi.

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