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Emekli olan personele veda yemeği ve plaket

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Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, il müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapıp emekli olan personele veda yemeği düzenleyerek plaket sundu.

Emekli olan personele veda yemeği ve plaket
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Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, il müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapıp emekli olan personele veda yemeği düzenleyerek plaket sundu.

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Halime Hatun Yurt Müdürlüğü’nde düzenlenen programa İl Müdürü Yasin Özdemir ve kurum personelleri katıldı. Program çeşitli unvan ve kadrolarda görev alan ve emekliliğe ayrılan Aydın Sabah, Özcan Gürsoy, Adnan Uçar, İbrahim Sevim, Melih Karaman, Sami Bektaş, Fatma Alkan ve Fatma Koç için düzenlendi. Yemeğin ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir özverili çalışmaları için emekli personele teşekkür plaketi takdim ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.

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