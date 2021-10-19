Emekli polis memuru Zekiye Doğan son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Zekiye Doğan son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Emekli polis memuru Zekiye Doğan son yolculuğuna memleketinde uğurlandı
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Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Zekiye Doğan son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

2015 yılında emekliliğe ayrılan ve Antalya’da yaşanan Zekiye Doğan (53) bir süredir yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi görüyordu. Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan’ın cenazesi memleketi olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesine Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi. Gölpazarı Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğan cenazesi Gölpazarı Orta Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

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