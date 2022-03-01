Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi ile ilgili bilgilendirme semineri Osmaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Yüksel Ünal ve kurumlarda çalışan kadınların katıldığı seminerde uyuşturucuya karşı özellikle anne ve anne adaylarının farkındalığının arttırılması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Süleyman Avşar ve Mutlu Yıldırım tarafından verilen seminerde, madde bağımlılarının fiziksel sosyal psikolojik belirtileri, uyuşturucu madde kullanımı risk analizleri gibi konularda bilgilendirme yaptı. Yapılan seminerde aynı zamanda uyuşturucu ile mücadele için tedavi ve ihbar konularında vatandaşların duyarlılığını arttırmak adına "uyuma" ihbar uygulaması tanıtılarak, tedavi sürecinde danışmanlık adına başvurulacak merkezlerin numara ve bilgileri paylaşıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, proje amacının annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğunu vurguladı. Ünal, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceğini belirterek, annelerden evlatlarının takibini yapmasını, kimlerle, nerede zaman geçirdiğini, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmesini istedi.