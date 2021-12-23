Eski projeler değerlendirildi, yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılının değerlendirildiği, 2022 yılının ise planlamasının yapıldığı değerlendirme ve planlama toplantısı Söğüt’te gerçekleştirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda 2021 yılında il ve ilçelerde devam eden projeler ve sonuçlanan projeler değerlendirilerek, kentin tarımsal yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak 2022 yılında yapılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Yoldaş, 2021 yılını geride bıraktıklarını bildirerek, tamamlanan ve devam eden projelerin titizlikle takip edilmesini, 2022 yılında planlanan projelerin hayata geçirilmesi için hemen çalışmalara başlanması için talimat verdi.

Öte yandan İl Müdürü, “Birlik ve beraberlik içerisinde özverili olarak çalışan tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum” diyerek toplantıyı sonlandırdı.