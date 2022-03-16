banner4556

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

banner4664

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret
banner4581
banner4336

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısının ardından tekrar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına seçilen İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666