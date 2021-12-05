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Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

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Bozüyük Belediyesi tarafından ‘Haydi Hanımlar, Tedbir Önce Evde Başlar’ sloganıyla ev hanımlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi
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Bozüyük Belediyesi tarafından ‘Haydi Hanımlar, Tedbir Önce Evde Başlar’ sloganıyla ev hanımlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve geri dönüşüm semineri Yediler Mahalle Konağı’nda yapıldı. Programda hanımlara yangın anında yapılması gerekenler anlatılarak geri dönüşüm konusunda önemli bilgiler verildi. Programın sonunda katılımcılara sıvı yağ, deterjan ve mutfak önlüğü seti hediye edildi.

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