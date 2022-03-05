Son yıllarda tarihi ve kültür turizmi alanında yüksek bir ivme yakalayan Bilecik’in Osmaneli ilçesi yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Pandemi sürecinin normale doğru gitmesiyle birlikte turizm sektörü canlanmaya başladı. Farklı yer arayışına çıkan turistlerin yeni adresi Osmaneli oldu. Tarihi Osmaneli konakları başta olmak üzere turizm alanında yapılan yatırımlar, ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin de (TÜRSAB) ilçeye ilgi göstermesiyle Osmaneli’nde turizm hareketliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri hafta sonları yoğun ilgi görürken, grupların ziyaretleriyle de özellikle Osmaneli konakları ve Kadın Girişimciler Kooperatifi ziyaretçi akınına uğruyor.