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Gençler için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve ilçe müdürleriyle bir araya gelerek il genelindeki gençler için yapılan ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Gençler için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve ilçe müdürleriyle bir araya gelerek il genelindeki gençler için yapılan ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür ü Yasin Özdemir ve ilçe müdürleri ile görüşme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen görüşmede Bilecik ve ilçelerinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Toplantı ardından bir açıklamada bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Gençlerimize daha iyi imkanlar sunabilmek için bir istişare gerçekleştirdik” dedi.

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