Gençlerden AK Parti’ye büyük ilgi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, 2 yıllık süre zarfında Bilecik’te bin 100’e yakın gencin AK Parti ailesine katıldığı söyledi.

Karadayı, göreve geldikleri ilk günden itibaren pandemi döneminde ve sonrasında yapmış oldukları sosyal sorumluluk projelerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Gezi programları, söyleşiler, eğlenceler, gençlik buluşmaları ve "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" projesiyle binlerce gence ulaştıklarını anlatan Karadayı sözlerine şöyle devam etti;

"Üzerimize almış olduğumuz sorumluluğu başta il-ilçe, üniversite, mahalle ve lise teşkilatlarımız ile birlikte daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. ’Hayalimdeki Türkiye için gençliğimle bende varım’ sloganı için çıktığımız bu yolda bugün yeni seçmen birim başkanlığımızın organizasyonunda lise temsilcilerimiz ve yönetimleri ile bir araya geldik. Ardından AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimimiz ve üniversite teşkilatlanmamız olan ÜniAK üyeleri, merkez ilçe ve kadın kolları teşkilatımızla birlikte İstasyon Mahallesi’nde ’Yeni ekonomik’ modeli anlatan broşür dağıtımı gerçekleştirdik. Lise başkanlarımız ve yönetimleri kaynaşma programında bir araya geldik. Mahalle gençlik kolları başkanlarımızla 3 Kademe Mahalle Başkanları Toplantısına katıldık. Sosyal politikalar birimimiz ile birlikte sevgi evlerinde kardeşlerimizi ziyaret etti. Şehrimizde dokunmadık genç kalmayıncaya kadar çalışarak, 2 yıllık süre zarfında Bilecik’te bin 100’e yakın gencin AK Parti ailesine katılımını sağladık."