Geyve Yöresel Ürünler Tesisi’ne hayran kaldılar

Bilecik’te görev yapan AK Partili belediye başkanları, yaptıkları Geyve ziyaretinde Yöresel Ürünler Tesisi’ne hayran kaldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Eskişehir’in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Sakarya’nın Geyve ilçesine bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Heyete Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya eşlik etti.

Yöresel Ürünler Tesisi’ne hayran kaldılar

Geyve Yöresel Ürünler Tesisi’nin gezen belediye başkanları, çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Geyve Yöresel Ürünler Tesisi’ne hayran kaldığını anlatarak, "Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya beyefendi ile Pazaryeri’nde 2022 yılında yapacağımız yöresel ürünlerin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Burada bir takım fikirler edinerek, bizde bunları yapacağımız tesisimize uygulamayı düşündük. Bizleri güzel bir şekilde ağırlayan başkanımıza teşekkür ederim" dedi.