Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Bilecik’te yürütülen ve yürütülecek olan çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapmak üzere kente geldi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret eden Seçkin, il müdürlüğünün yürütmekte olduğu bakanlık projelerini ele alınırken, ilin tarımsal yapısı ve potansiyeli ile yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirilmeler de bulunuldu. İl Müdürü Yoldaş, Genel Müdür Seçkin’e ziyaretlerinden dolayı ve bakanlık nezdinde il müdürlüğüne sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan il müdürlüğü binasında yapılan istişare toplantısına Genel Müdür Seçkin’e İl Müdürü Yoldaş’a şube müdürleri bilgi verdi.