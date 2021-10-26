Gölpazarı’nda Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda okulun öğretmeleri Esra Alpaslan, Ayşe Sümeyye Yücel, Merve Bal, Merve Pala Özgültekin, Samet Özgültekin ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu program büyük eğeni topladı. Program sonrası bir açıklama yapan Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, 2021 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının ’Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olarak belirlendiğini ifade ederek, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in doğumuyla dünyayı şereflendirmesinin 1450. yıl dönümü kutladı. Bizler de bu hafta vesilesiyle Peygamberimizin hayatının nasıl bir ahlak üzerine kurulu olduğunu öğrenmeli ve onun ahlakını örnek almalıyız. Çünkü Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına gidecek yol Peygamberimizin yolundan gitmektir" dedi.