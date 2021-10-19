Gölpazarı’nda Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gölpazarı’nda Muhtarlar Günü kutlandı
banner3909
banner4336

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Gölpazarı Hükümet Konağı önünde bir tören düzenlendi. Atatürk anıtına muhtarların çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki kutlamalar sona erdi. Ardından Aktaş Köyü Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural ve 6 kişilik kutlama komitesi Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ziyaret etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Kampanyanın Hası” modifiye ‘Mini F56 Cooper’...
“Kampanyanın Hası” modifiye ‘Mini F56 Cooper’...
  1. GENEL

banner4390

banner4324

banner3841